Trauer um den Meringer Gemeinderat Stefan Kratzer

Der Meringer Marktgemeinderat Stefan Kratzer stirbt unerwartet im Alter von 40 Jahren.

Tief betroffen vom plötzlichen Tod des Meringer Grünen-Marktgemeinderats Stefan Kratzer sind seine Familie, die Rats- und Parteikollegen sowie die Kameraden und Kameradinnen der Meringer Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr in München.

Der 40-jährige Stefan Kratzer war noch nicht lange als Kommunalpolitiker tätig. Er wurde neben Anita und Hans Schneider Ortssprecher der Grünen, schaffte auf Anhieb 2020 den Sprung in den Marktgemeinderat und setzte dort sowie im Bauausschuss von Anfang an viele Akzente. Kratzer regte Blühflächen an und engagierte sich dafür, dass bei Bauanträgen stets auch der Nachhaltigkeitsgedanke miteinbezogen wird. Sein großes Hobby war die Imkerei.

Meringer Feuerwehrkameraden sind bestürzt

Als Berufsfeuerwehrmann war er in München tätig und auch in seiner Freizeit ließ ihn diese Berufung nicht los. Bei unzähligen Bränden stand der 40-Jährige als Ausbilder und Zugführer in der vordersten Reihe, wenn es darum ging, Menschenleben zu retten und Feuer zu löschen. Nach seinem Umzug von Kissing nach Mering war er dort seit 2007 Mitglied der Meringer Feuerwehr. Bestürzt sind Kratzers Kollegen von der Berufsfeuerwehr München und die Kameraden in Mering. Andreas Regau, Kommandant der Meringer Feuerwehr, hat viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. "Er war bei den Kameraden als freundlich, engagiert und hilfsbereit geschätzt." Die Gedanken seiner Kollegen seien nun insbesondere bei seiner Familie.

Bürgermeister Florian Mayer erfuhr noch am Montagabend vom tragischen Tod des 40-Jährigen. Er denkt gerne an die Zusammenarbeit mit ihm zurück. "Noch am vergangenen Donnerstag waren wir zusammen in der Marktgemeinderatssitzung." Mayer war auch privat mit Kratzer befreundet. "Er war unglaublich hilfsbereit und immer für andere Menschen da. Wer Hilfe gebraucht hat, hat sie von Stefan bekommen."

Der Termin der Beisetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.