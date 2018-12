vor 4 Min.

Trauer umAnna Habersetzer

Rinnenthalerin mit 103 Jahren gestorben

Die älteste Friedbergerin ist tot. Mit 103 Jahren starb Anna Habersetzer am ersten Weihnachtsfeiertag. Um sie trauern eine große Familie und viele Freunde und Bekannte im Stadtteil Rinnenthal.

Anna Habersetzer wurde 1915 als Ältestes von insgesamt zehn Kindern in Gagers geboren. Da ihre Mutter bereits früh gestorben war, kümmerte sie sich um ihre Geschwister und arbeitete auf dem Hof mit. Nach ihrer Heirat mit Benedikt Habersetzer brachte sie selbst sechs Kinder zur Welt: fünf Töchter und einen Sohn, der nun den Familienbetrieb Lärchenhof führt. Zu ihrem 100. Geburtstag hielt sie gemeinsam mit ihren Enkeln ihre Erinnerungen in einem Buch fest. „Mein Leben durch ein Jahrhundert“, lautet der Titel der Erzählungen aus einem arbeitsreichen, aber erfüllten Leben, das auch durch die beiden Weltkriege geprägt war.

Als Hofwirtin war Anna Habersetzer über Jahrzehnte immer eine freundliche und beliebte Gesprächspartnerin und Gastgeberin für die Rinnenthaler Vereine, die ihr regelmäßig zum Geburtstag gratulierten. Ihr Gasthaus war stets das gesellschaftliche Zentrum von Rinnenthal. Auch hochbetagt zeigte sie reges Interesse am Dorfleben, am Sport und an der großen Politik. Selbst im vergangenen Sommer ließ sie es sich mit 103 Jahren nicht nehmen, noch das Dorffest in Rinnenthal zu besuchen und sich auf der Gewerbeschau im Stadtteil umzusehen. (FA)

