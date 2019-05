vor 17 Min.

Traumergebnis für Reinhard Gürtner in Kissing

Die CSU-Mitglieder stimmen mit 100 Prozent für ihren Ortsvorsitzenden. Was er als neuer Bürgermeister bereits unternommen hat.

Bei den Neuwahlen in der Jahreshauptversammlung der Kissinger CSU errang der Ortsvorsitzende Reinhard Gürnter mit 100 Prozent ein Traumergebnis. Er bedankte sich für das Vertrauen. Mit ihm sind auch Michael Eder und Xaver Sedlmeyr für weitere zwei Jahre als seine Stellverteter bestätigt worden.

Als Schatzmeister wurde Oliver Kosel wieder gewählt, Schriftführerin bleibt wie bisher Barbara Seiler. Das bewährte Beisitzer-Team um Gürtner wurde bestätigt und weiter ausgebaut. Dabei vertrauen die Mitglieder künftig auf: Markus Müller, Hans Fink, Christian Decker, Andreas Offner, Markus Seiler, Reinhard Mayr, Stefan Hegele, Matthias Blank und Thomas Hesse. Die Kassenprüfung verbleibt weiter in den Händen von Helmut Rauscher, nun zusammen mit Wilhelm Weiß.

Reinhard Gürtner stellte die Aktivitäten des vergangenen Jahres vor. Neben Teilnahmen an den Veranstaltungen der örtlichen Vereine, informierte sich die CSU auch über die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr im Rahmen von Übungen. Ein Besuch bei der Ambulanten in Mering brachte Einsicht in die Arbeit der Sozialstation. Der Dialog mit den CSU-Fraktionen der Nachbargemeinden wurde gepflegt. Dabei stand der Austausch mit der Gemeinde Ried über den Radweg Kissing nach Hörmannsberg aber auch eine gemeinsame Wertstoffsammelstelle in Kissing im Mittelpunkt. Das Jubiläum 60 Jahre CSU Ortsverband Kissing mit Erwin Huber wurde in Erinnerung gerufen.

Anlässlich der Bürgermeisterwahl in Kissing schilderte Gürtner den Weg vor der Wahl, die Aktivitäten und lobte besonders die Teamarbeit. Dabei ging er auch auf die gute und sachliche Arbeit der CSU-Fraktion in den vergangenen Jahren im Gemeinderat ein. Der gute Zusammenhalt und die faire Zusammenarbeit führten letztendlich zum erreichten Erfolg des Bürgermeisteramtes. Gürtner dankt allen Beteiligten. Für die Kreisvertreterversammlung wurden dann die Delegierten und Ersatzdelegierten gewählt.

Beim Tagesordnungspunkt „Uns geht es um Kissing-Diskutieren Sie mit uns“ lobte der Fraktionssprecher der CSU im Gemeinderat Xaver Sedlmeyr den Ortsvorsitzenden und Bürgermeister Reinhard Gürtner für seine Arbeit der vergangenen Jahre und zeigte sich sichtlich stolz über den Erfolg bei der Bürgermeisterwahl. Gürtner berichtet anschaulich über die ersten Wochen im Amt. Die Sanierung der Aussegnungshalle wird in Angriff genommen sobald die Ursachenforschung abgeschlossen ist. Gürtner wies darauf hin, dass die derzeitigen kosmetischen Maßnahmen nur eine Zwischenlösung darstellen. Auch bei der Erweiterung der Grundschule wird man eine Zwischenlösung anstreben, da die Zuschussfrage noch nicht geklärt ist. „Für Schnellschüsse bin ich nicht zu haben. Ich bin der Gemeinde und deren Finanzen verpflichtet.“

Gürtner berichtete weiterhin, dass er bereits in der zweiten Woche seiner Amtszeit das Anlegen von Blühstreifen auf gemeindlichen Flächen in Auftrag gegeben hat. „Erst einmal auf ausgesuchten Plätzen möchte ich die Entwicklung beobachten und nach Auswertung mit dem Bauamt in den kommenden Jahren die Maßnahme weiter ausweiten“, so Gürtner.

