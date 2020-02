Trend-Sportart: Ist der Snowboard-Höhenflug zu Ende?

Nach einer Blütezeit bis in die 2000er-Jahre hinein melden sich mittlerweile immer weniger junge Menschen aus Aichach-Friedberg zu Snowboardkursen an. Ein Grund sind offenbar Innovationen der Ski-Industrie. Erlebt das Boarden durch Eltern, die ihre Leidenschaft weitergeben, in den kommenden Jahren einen neuen Boom?

Bild: Ralf Lienert (Archiv)