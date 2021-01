vor 56 Min.

Trendwende: Jürgen Schmid bleibt nun doch Trainer beim TSV Dasing

Plus Trainerbeben beim TSV Dasing. Der langjährige Coach Jürgen Schmid bleibt doch an Bord beim Kreisligisten. Was dahintersteckt und wie Frank Mazur reagiert.

Von Reinhold Rummel

Bei den Amateuren ruht der Fußball derzeit. Die Corona-Pandemie hat die Sportler fest im Griff. Eigentlich wäre beim Kreisligisten TSV Dasing längst ein Trainerwechsel vollzogen worden. Jürgen Schmid hatte seinen Abschied frühzeitig im Oktober 2019 für das Saisonende 2019/2020 angekündigt - ein neuer Trainer stand mit Frank Mazur auch schon fest. Nun kommt alles ganz anders.

Jürgen Schmid bleibt auch über die Saison hinaus Coach in Dasing. TSV-Abteilungsleiter Michael Schaeffer erklärt: "Wir haben Frank Mazur gebeten, dass wir in Zeiten der Corona-Pandemie keinen Neubeginn vornehmen wollen." Schaeffer begründete dies damit, "dass derzeit alles ungewiss ist, wann und ob überhaupt die immer noch laufende Runde weitergehen wird." Die Saison 2019/20 ist immer noch nicht zu Ende gebracht, und die Verantwortlichen hatten schon im vergangenen Frühjahr angedeutet, dass sie die derzeit ruhende Saison noch mit Jürgen Schmid zu Ende bringen möchten.

Weihnachten 2019: Jürgen Schmid (links) stellte zusammen mit Abteilungsleiter Michael Schaeffer (rechts) seinen Nachfolger Frank Mazur in Dasing vor. Jetzt kam alles anders. Bild: Reinhold Rummel

TSV Dasing: So reagiert Frank Mazur auf Verbleib von Trainer Jürgen Schmid

Wann das sein wird, ist nach wie vor noch offen, denn nach dem jüngsten Beschluss ist der Amateursport weiterhin zum Pausieren gezwungen. Frank Mazur respektierte nach dem Gespräch mit Schaeffer die Entscheidung beim TSV Dasing: "Klar hätte ich gerne den neuen Weg beim TSV Dasing in Angriff genommen. Es ist schade, dass dies nun anders kommt." Beim TSV Dasing setzt man unterdessen weiter auf Jürgen Schmid.

"Wir wollen in dieser Pandemie-Zeit auf Bewährtes zurückgreifen und das gemeinsam Aufgebaute weiter fortsetzen", zeigte sich Michael Schaeffer froh, dass Schmid den Weg weiter begleiten wird. Schmid hätte eigentlich zum Bezirksligisten TSV Hollenbach wechseln sollen. Doch im Krebsbachtal setzt man künftig auf das spielende Trainerduo Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner.

TSV Dasings Chance: Hollenbach sagt Schmid ab

Dadurch sah der TSV Dasing seine Chance: "Wir haben nochmals alle Bemühungen unternommen", so Spartenleiter Michael Schaeffer. "Es war nicht einfach, aber auch die Mannschaft hat mit einem neuen Teamspirit dazu beigetragen."

Bis es aber zu einem Neustart kommen wird, gilt es in Dasing virtuell sportlich in Verbindung zu bleiben. Schaeffer: "Es gilt klar, Kontakte zu vermeiden, denn die Gesundheit steht absolut im Vordergrund, auch wenn wir gerne alle wieder gemeinsam Sport treiben würden."

Wie es bei Frank Mazur weitergehen wird, steht derzeit noch nicht fest. Der Angreifer war bis zur Winterpause als Spielertrainer beim Ligakonkurrenten SSV Alsmoos-Petersdorf tätig. Aktuell coacht der 42-Jährige interimsmäßig den Kreisklassisten SV Ottmaring.

