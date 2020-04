07:50 Uhr

Trickbetrüger buchen hohe Summe von Konto einer 71-Jährigen ab

Die Polizei Friedberg warnt vor Trickbetrügern. Diese legten eine Frau aus Kissing mit einer E-Mail herein.

Auf einen Phishing-Trick fiel eine 71-Jährige in Kissing herein, meldet die Polizei Friedberg. Die Betrüger buchten eine hohe Summe vom Konto der Frau ab.

Von Ute Krogull

Auf einen Phishing-Trick fiel eine 71-Jährige in Kissing herein, meldet die Polizei Friedberg. Sie erhielt eine augenscheinliche E-Mail ihrer Bank, in welcher sie aufgefordert wurde, auf einen „Aktualisierungslink“ zu klicken und Kontonummer sowie PIN einzugeben. Als Grund wurde eine Sicherheitsmaßnahme für die Kundenkonten angeführt.

Die 71-Jährige kam der Aufforderung nach – später aber bemerkte sie, dass jemand unberechtigt Geld in Höhe eines fünfstelligen Betrags von ihrem Konto abgehoben hatte.

Polizei Friedberg warnt vor Trickbetrügern

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Kontoinhaber ihre Kontonummer und PIN niemals aufgrund einer E-Mail-Aufforderung der Bank eingeben sollten. Banken führen diese Art von angeblichen Sicherheitsmaßnahmen nicht durch. Im Zweifelsfall sollte mit der Hausbank Rücksprache gehalten werden. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter anderem auf der Website www.bsi-fuer- buerger.de (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).

