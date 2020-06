14:00 Uhr

Trickbetrüger schlagen am Erdbeerstand in Mering zu

Trickbetrüger waren in Mering an einem Erdbeerstand unterwegs. Symbolfoto: Rolf Haid dpa

Die Friedberger Polizei sucht Zeugen, die am Samstag Trickbetrüger an einem Erdbeerhäuschen in Mering beobachtet haben.

Die Trickdiebe waren am Samstag an einem Erdbeerstand in der Augsburger Straße in Mering unterwegs. Eine Frau und ein Mann wollten gegen 14.50 Uhr Früchte mit einem 200-Euro-Geldschein bezahlen. Während die Kassiererin den Schein wechselte, lenkte der Mann sie ab, indem er sie nach Marmeladen befragte. Als sie das Wechselgeld übergeben hatte, wollte das Pärchen die Erdbeeren doch nicht mehr und forderte den 200-Euro-Schein zurück. Bei der Rückgabe des Wechselgeldes nahm die unbekannte Frau geschickt die unteren zwei 50-Euro-Geldscheine an sich. Nachdem sich die beiden mit einem grauen Pkw entfernt hatten, bemerkte die Kassiererin die fehlenden 100 Euro.

Vom Autokennzeichen sind lediglich die Buchstaben WN für den Rems-Murr-Kreis Waiblingen bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg unter der Rufnummer 0821/3231710 zu melden. (AZ)

