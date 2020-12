vor 17 Min.

Trickbetrügerin prellt Verkäuferin in der Friedberger Ludwigstraße

Um fast 100 Euro hat eine unbekannte Frau eine Verkäuferin in der Friedberger Ludwigstraße betrogen. Nun sucht die Polizei nach ihr.

Von Ute Krogull

Trickbetrug in einem Geschäft in Friedberg: Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr wollte eine Kundin in einem Einzelhandelsgeschäft in der Ludwigstraße einen kleineren Rechnungsbetrag vorgeblich mit einem 100-Euro-Schein bezahlen. Während der Herausgabe des Wechselgeldes verwickelte die Kundin die Kassiererin in ein Gespräch und suchte in ihrem Geldbeutel weiter nach passendem Kleingeld, um den Betrag so zu begleichen, meldet die Polizei Friedberg.

Trickbetrug in Friedberg: Polizei sucht Zeugen

Dabei gelang es ihr, das Wechselgeld und den Geldschein wieder einzustecken, was die Kassiererin erst bemerkte, nachdem die Frau den Laden verlassen hatte. Die Kundin war ca. 55 Jahre alt, 1,65 Meter groß, trug einen Pferdeschwanz und einen dicken schwarzen Mantel. Hinweise an die Polizei unter 0821/323-1710.

