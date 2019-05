12:33 Uhr

Trickdiebe legen Friedberger Seniorin herein

Eine 87-jährige Rentnerin aus Friedberg wurde Opfer eines Trickdiebstahls.

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften am Freitag sich unter dem Vorwand, eine Reparatur an der Fassade vorzunehmen, Zugang zum Haus. Bei der Inspektion des Dachgeschosses entwendete einer der beiden Täter Goldschmuck im Wert von mehreren 100 Euro. Dann verließen die Täter das Haus in der Bauernbräustraße und flüchteten in unbekannte Richtung.

Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz

Eine gezielte Suche im Stadtgebiet mittels mehrerer Streifen nach den osteuropäischen Tätern verlief erfolglos. Die ca. 25- und 40-jährigen Männer waren ca. 170 cm groß und mit grauer Arbeitsmontur bekleidet. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710.

