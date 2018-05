Trinkl-Gelände ist nicht erst vom Himmel gefallen

Abreißen wäre hier vielleicht wirklich das beste, findet Redakteurin Ute Krogull.

Die Regierung von Schwaben bezeichnet das Trinkl-Gelände in schönstem Beamtendeutsch als „städtebaulichen Missstand“. Otto-Normalbürger nennt so etwas „Schandfleck“. Als temporäre Baustelleneinrichtung ist dieser Zustand akzeptabel, doch danach sollte die Stadt als Inhaberin Nägel mit Köpfen machen – nicht überstürzt, aber zügig. Will man bis zur Landesausstellung 2020 an dieser außergewöhnlichen Stelle etwas zaubern, drängt die Zeit tatsächlich – zumal es sich nicht um das einzige Projekt in diesem Zusammenhang handelt. Allerdings ist das Gelände auch nicht gerade erst vom Himmel gefallen.

Es gehört der Stadt seit 2012; da wäre zumindest seit dem Sanierungsbeginn des Schlosses Muße gewesen, sich Gedanken über seine Zukunft zu machen – im Stadtrat, in Workshops, mit Fachleuten, mit Anwohnern. Die Fläche ist ein Filetstück, mit allen Problemen und Begehrlichkeiten, die ein solches mit sich bringt. Vielleicht ist es da wirklich das Beste, auf der Fläche „tabula rasa“ zu machen und alles abzureißen, wenn die Bauarbeiter abziehen. So eine freie Fläche erhöht den Druck zum Gestalten und schafft Raum für Kreativität. Und die ist an dieser Stelle gefragt.

