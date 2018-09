vor 52 Min.

Trödelmarkt der Träume in Schmiechen

Fred Brunner und Sarah Hieber verzaubern ihre Zuhörer in der Schmiechachhalle

„Herzlich willkommen auf dem Trödelmarkt der Träume. Hier gibt es allerhand: Gestohlenes, Weggeworfenes, längst Vergessenes. Hier tanzen die Seiltänzer ohne Seil, hier sind die verliebten Mädchen aus Papier und selbst die jodelnden Garganten fühlen sich elfenleicht.“ So umschreiben Sängerin Sarah Hieber und Komponist und Pianist Fred Brunner – auch „Die Dame in Prosa und der Kavalier am Klavier“ genannt – ihre Veranstaltung nach Gedichten des Autors Michael Ende am Freitag, 12. Oktober, in der Schmiechachhalle. Sie versprechen, bei ihrem Liederabend die Juwelen vom Himmel zu holen und sagend, singend und summend von den merkwürdigen Geheimnissen des Lebens zu erzählen.

Sarah Hieber ist Schauspielerin und Theaterpädagogin am Sensemble Theater Augsburg und am Eukitea Theater Diedorf/Berlin. Sie leitet Workshops und Tanzprojekte. Fred Brunner ist Musiker, Komponist und Kulturpädagoge an denselben Kultureinrichtungen. Außerdem gehört er dem Weltmusik-Jazzformations Artrio und der Rockband Double U.C. an.

Pressestimmen versprechen den Besuchern einen inspirierenden Abend: „Es ist eine literarisch-musikalische Sternstunde der leisen Muse und der großen Kleinkunst.“ oder „Michael Ende hat im Trödelmarkt der Träume fantasievolle Mitternachtsballaden, unmoralische Moritaten und bittersüße Lieder vereint“.

Paarkult ist Veranstalter des Abends. Mit einem großen Open Air 2011 in Mering legte die Organisation mit ihrer Spende von 25000 Euro den Grundstein für eine Geburtshilfestation und ein modernes Krankenhaus in Äthiopien. Ein Jahr später boten sie ein großes Mongolenfest an. Paarkult möchte feine Kultur zu einem für alle sozialen Schichten bezahlbaren Preis aufs Land holen und gleichzeitig Hilfe zur Selbsthilfe geben.

Auch ein Benefizkonzert für die Tschernobylhilfe Nordschwaben von Heidi Bentele aus Aindling stand bereits auf dem Programm. Seit 2009 leisteten bei PaarKult, initiiert von Günter Wurm aus Unterbergen, Jonas Biet und Michael Wiegel, ehrenamtliche Menschen viele Stunden Arbeit für den guten Zweck.

Als Günter Wurm das Stück in Augsburg sah, war er tief berührt von der musikalischen Umsetzung und wollte es zu einem vernünftigen Preis in den Landkreis Aichach-Friedberg holen. Jürgen Kern, der jetzt auch im Team von Paarkult ist, sagt dazu: „Als ich den Trödelmarkt der Träume zum ersten Mal erlebte, ging ich mit glänzenden Augen nach Hause.

Mal singt Sarah Hieber, mal rezitiert sie, dazu die Musik und Geräusche von Fred Brunner, mal langsam, mal schnell. Eine Überraschung folgt der anderen. Man kann sich dem Zauber nicht entziehen, wird in die unterschiedlichsten Geschichten hineingezogen und vergisst alles um sich herum.“ (hese)

Termin Die Schmiechachhalle ist behindertengerecht und somit für Rollstuhlfahrer gut geeignet. Die Begleitperson ist frei. Bitte vorab anmelden unter info@paarkult.de. Einlass ist bereits ab 18.15 Uhr. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Tickets zum Preis von 12 Euro (Kinder bis 14 Jahre sind frei) gibt es bei Blumen Ullmann in Mering oder Bäck Wäck in Schmiechen.

Themen Folgen