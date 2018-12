22.12.2018

Trostbären fürs Krankenhaus

Egal ob Alt oder Jung, ins Friedberger Krankenhaus kommen Verletzte und Kranke aus allen Generationen. Für kleine Kinder ist ein Besuch oft besonders unangenehm, denn sie verstehen den Hintergrund ihrer Schmerzen nicht und können deshalb schlechter mit ihnen umgehen. Und dann auch noch eine fremde Umgebung – da fühlen sich die Kleinen häufig hilflos.

„Ein Trostbär wirkt da oft Wunder“, so Dr. Erna Tunjic, die ärztliche Leiterin der Notaufnahme. Rainer Kölbl, Generalvertreter der Allianz in Friedberg, versorgt das Krankenhaus seit zehn Jahren mit den Plüschtieren. Das Personal weiß die kleinen Helfer zu schätzen: „Wenn ein Kind bei uns eintrifft, bekommt es als Erstes einen der knuddeligen Begleiter“, so Erna Tunjic.

Der dürfe auch mit zu Untersuchungen und Behandlungen. Die meisten Kinder würden zwar an die Kinderklinik weitergeleitet, doch während ihres Zwischenstopps im Krankenhaus gebe ihnen der Trostbär Kraft. (dweb)

