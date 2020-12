vor 17 Min.

Trotz Corona: Der Meringer Frauenbund backt Plätzchen und spendet den Erlös

Dieses Jahr läuft auch beim Meringer Frauenbund nicht alles so wie gewohnt. Doch Plätzchen backen die Frauen trotzdem – 60 Kilogramm für den guten Zweck.

Die selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen des Meringer Frauenbunds sind seit jeher begehrt. Normalerweise wurden sie am Eröffnungstag der Krippenausstellung oder im Rahmen eines Adventscafés im Papst-Johannes-Haus verkauft und finden ebenso wie die Adventsgestecke immer reißenden Absatz.

In diesem Jahr ist alles anders, doch das Angebot des Plätzchenverkaufs nach dem Sonntagsgottesdienst vor der Kirche St. Michael rief die Fans des Frauenbund-Gebäcks in Scharen auf den Plan. 190 Plätzchenmischungen wechselten den Besitzer und das Team um Anneliese Herter hatte alle Hände voll zu tun, um die Käufer nach dem Kirchgang zu bedienen. Gut 60 Kilo Weihnachtsgebäck in verschiedensten Sorten wurden für den guten Zweck gebacken und verkauft. Früher wurde am Buß- und Bettag in der Schulküche der Mittelschule ein gemeinsamer Backtag eingelegt.

Beim Plätzchenverkauf in Mering kamen 1345 Euro zusammen

Inzwischen backen die Damen jede bei sich zu Hause, in Coronazeiten sowieso. Zu den fleißigen Bäckerinnen gehörten in diesem Jahr neben Anneliese Herter auch Brigitte Steinbrecher, Brigitte Hehn, Sieglinde Brunnhuber, Maria Bader, Cornelia Fittner, Josefine Siegl, Edeltraud Skarke, Emmi Niedermair, Gabriele Kennerknecht, Maria Greif, Hannelore Staible sowie Anita Erhard mit ihrer Tochter.

1345 Euro kamen dadurch zusammen. Gedacht ist der Betrag in erster Linie als Rücklage für die Feier des Frauenbunds zum hundertjährigen Bestehen der Meringer Ortsgruppe, das hoffentlich im kommenden Jahr auch gebührend begangen werden kann. Einen Teil davon will der Frauenbund aber auch spenden, um Weihnachtsfreude zu bringen.

So erhält die Meringer MS Gruppe, die in diesem Jahr keinen Basar durchführen konnte, 100 Euro für ihre Arbeit in der Selbsthilfe. 200 Euro gehen an den Kindergarten Kapellenberg, der aktuell erweitert wurde, zum Kauf von Spielsachen. Der gleiche Betrag geht ins Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Der Frauenbund folgt damit dem Spendenaufruf der Diözese unter dem Motto „Schutz und Hilfe für geflüchtete Frauen“. (AZ)

