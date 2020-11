vor 16 Min.

Trotz Corona: Kabarett für die Nachbarn in Friedberg-Süd

Plus Weil die Premiere ihres Programms bereits zweimal wegen Corona abgesagt worden war, haben sich Reinhard Biederwolf und Franz Breitsameter etwas einfallen lassen.

Von Sabine Roth

Das gab es in Friedberg-Süd auch noch nicht zu hören: einen musikalischen Auszug aus einem neuen Kabarettprogramm, dessen Aufführung bislang aufgrund von Corona immer wieder verschoben werden musste. Die Nachbarn waren begeistert.

Gerade in dieser Zeit ist es für die Menschen wichtig, wieder Kunst zu erleben. „Wir brauchen dringend Kunst und Kultur, quasi etwas für die Seele“, sagt der Friedberger Musiklehrer Reinhard Biederwolf. Bereits beim Lockdown im April sorgte er darum für viel Musik in den Ohren der Anwohner in Friedberg-Süd. Damals baute er jeden Abend um 18 Uhr sein E-Piano auf seiner Terrasse in der Ottmaringer Straße auf und stimmte viele bekannte Lieder an. „Wir haben eine besonders coole Nachbarschaft“, freut Biederwolf.

Deshalb wollte er dies jetzt beim Lockdown light – ein halbes Jahr später – wieder aufleben lassen. Seit fast einem Jahr probt er mit seinem Lehrerkollegen Franz Breitsameter aus Pöttmes für ein Musikkabarett mit dem Titel „Willkommen bei den anonymen Analogikern“. Letztes Jahr hat Breitsameter damit begonnen, kabarettistische Musikstücke und Gedichte zu schreiben. Dazu spielt er Trompete und Gitarre.

Auftritt fiel schon zweimal Corona zum Opfer

Um den Ganzen noch mehr Klang zu geben, suchte er nach einem erfahrenen Musiker und fand in Reinhard Biederwolf den perfekten Sänger für die zweite Stimme am E-Piano. Bereits am 24. April wollten sie ihr Kabarett im Schützenheim Schorn, einem Ortsteil von Pöttmes, aufführen. Sie fanden viel Zuspruch, die Karten waren innerhalb von zehn Tagen vergriffen. Doch dann kam Corona: Die Premiere wurde abgesagt und auf Ende November verschoben. Auch dieser Termin ist nun gestrichen.

„Zum Glück müssen wir nicht von der Musik leben. Doch die Künstler, die das müssen, tun uns sehr leid“, sagt Breitsameter. „Wir hatten nun viel Zeit zum Üben und wären so gerne aufgetreten. Die Enttäuschung war umso größer.“ Weil der 42-Jährige so viel Spaß an seiner Musik hat, entstand die Idee, den Menschen in Friedberg-Süd einfach mal ein paar Lieder aus dem geplanten Kabarett-Programm vorzutragen. Reinhard Biederwolf schlug vor, es wieder bei sich auf der Terrasse zu machen.

Franz Breitsameter ist Kabarettist und Sonderschullehrer in Aichach

Für den Kabarettisten Franz Breitsameter ist es das Größte, wenn die Leute über seinen Humor lachen. Die Texte schreibt der zweifache Familienvater und Sonderschullehrer an der Aichacher Elisabethschule selbst, gesungen wird zweistimmig. Er hofft, dass die Premiere seines Kabaretts im neuen Jahr im April oder Mai stattfinden könne.

Mehr dazu auf der Website von Franz Breitsameter und seinem Youtube-Kanal.

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen