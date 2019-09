vor 38 Min.

Trotz giftiger Blaualgen: Baden am Mandichosee bald wieder erlaubt

Am Freitag soll das Nutzungsverbot an der Lechstaustufe 23 aufgehoben werden. Die gifterzeugende Tychonema vermehrt sich jedoch unverändert.

Von Gönül Frey

Drei Hunde kamen am Ufer des Merchinger Mandichosees, der Lechstaustufe 23, ums Leben. Ursache ist die Blaualge Tychonema, die ein tödliches Nervengift erzeugt. Über einen Monat lang war das beliebte Freizeitgewässer deswegen gesperrt. Nun hat sich das zuständige Landratsamt Aichach-Friedberg zur Freigabe entschlossen. Am Freitag, pünktlich zu einem der letzten schönen Spätsommer-Wochenenden, soll das Bade- und Nutzungsverbot aufgehoben werden.

Dabei ist die Lage grundsätzlich unverändert. Noch immer werden die giftigen Blaualgen, wissenschaftlich eigentlich Cyanobakterien, in Matten ans Ufer geschwemmt. Allerdings hat in den vergangenen Wochen ein reger Austausch zwischen den Fachbehörden und auch wissenschaftlichen Experten stattgefunden. Dabei kristallisierte sich heraus, dass die Algen nur am Ufer, nicht aber im freien Gewässer in gefährlicher Konzentration auftreten. Für Schwimmer und Wassersportler besteht keine unmittelbare Gefahr.

Blaualge wird erst gefährlich, wenn sie sich massenhaft verbreitet

Weitere Proben weisen außerdem darauf hin, dass die Tychonema, die bisher eigentlich in nördlichen Gefilden als heimisch galt, wohl auch in unserer Region verbreiteter ist als bisher angenommen. Für Probleme sorgt sie jedoch nur dann, wenn sie sich, so wie an der Lechstaustufe 23, massenhaft verbreitet. Auch klar geworden ist, dass sich diese Art der Blaualgen wohl nicht komplett ausmerzen lässt, dass also langfristig ein Umgang gefunden werden muss.

Vor diesem Hintergrund hat das Landratsamt Aichach-Friedberg nun beschlossen, den See wieder frei zu geben. Stattdessen setzt die Behörde auf die Eigenverantwortung der Besucher. Am Donnerstag werden Hinweisschilder aufgestellt, die vor den Blaualgen warnen. Ausdrücklich werden Hundebesitzer und Eltern kleiner Kinder aufgefordert, diese vom Ufer fern zu halten. Vor allem für die Vierbeiner ist das Risiko hoch. Wie berichtet, werden diese vom Geruch der Blaualge angelockt und fressen mit Vorliebe an den angeschwemmten Algen-Matten.

Eine komplette Entwarnung gab es am Mittwoch dagegen vom Landkreis Augsburg. Dort waren umfangreiche Proben vom Lech ausgewertet worden, die keine Spuren der gefürchteten Tychonema enthielten. Im Landkreis Aichach-Friedberg sollen in den kommenden Monaten vorsorglich auch an allen anderen Badeseen die Blaualgen-Warnschilder aufgestellt werden.

