vor 20 Min.

Türkheim begleicht in Friedberg eine offene Rechnung

Die Zweite verliert gegen die Gäste klar in drei Sätzen, dabei hatte sie sich viel vorgenommen.

Von Kerstin Reinhart

Die zweite Herrenmannschaft des TSV Friedberg traf in einem kleinen Heimspiel-Derby am Sonntag auf die Erste des SVS Türkheim. Die Gäste hatten noch eine offene Rechnung (3:2) aus dem Hinspiel.

Die Friedberger Bayernliga-Volleyballer hatten sich einiges vorgenommen, da in den letzten fünf Spielen lediglich drei Punkte mitgenommen werden konnten. Dieser Plan wurde jedoch bereits nach dem ersten Punkt des Spieles vereitelt. Zuspieler Fröhlich wurde nach einer unglücklichen Situation am Netz schwer an der Nase verletzt. Somit durfte der Jugendspieler Spechtmeier zum ersten Mal in der Bayernliga als Zuspieler auftreten. Trotz großer Mühe schafften es die Friedberger nicht, ins Spiel zu finden und mussten daher den ersten Satz deutlich mit 15:25 an Türkheim abgeben.

Im zweiten Satz versuchte man, mit einer komplett neuen Aufstellung das Spiel zu drehen. Stempel wurde von der Mitte zum Zuspieler. Trotz langsam eintretender Ruhe und Ordnung auf dem Spielfeld war Türkheim stets drei bis vier Punkte voraus und ließ sich diesen Vorsprung bis zum Satzende auch nicht nehmen. Der zweite Satz wurde letztendlich mit 19:25 abgegeben.

Zu Beginn des dritten Satzes schien es für Türkheim noch mal knapp zu werden. Friedberg konnte nun am Netz punkten und sein Können abrufen. Die Gegner jedoch ließen ebenfalls nicht nach. Knapp die Hälfte des Satzes konnten die Friedberger Männer mithalten. Dann zog Türkheim erneut davon und beendete auch den dritten Satz deutlich für sich mit 25:14. Mit diesem Sieg konnten sie nicht nur die offene Rechnung des Hinspieles begleichen, sondern sich auch den zweiten Platz in der Tabelle sichern.

Noch ist die Saison allerdings nicht vorbei. Der Titel des Vizemeisters ist nach wie vor nicht entschieden und die Friedberger haben immer noch eine Chance, ihn zu holen. Man hofft daher auf eine schnelle Genesung der beiden Zuspieler Fröhlich und Peter Wörner, sodass diese Spiele wieder für Friedberg entschieden werden können.

Friedberg Bajusz, Böck, Czap, Fröhlich, Gold, Gmeiner, Höbel, Nawrath, Strempel, Spechtmeier, Wörner

