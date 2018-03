21:01 Uhr

Turbulentes Unentschieden

Fatih Cosar (links) und der SV Mering kamen in einem turbulenten Nachholspiel gegen den SV Egg an der Günz zu einem Unentschieden.

Der SV Mering schießt in Unterzahl zwei Tore und holt so noch einen wichtigen Punkt. MSV-Torhüter Nicolas Köpper hält einen Elfmeter.

Von Peter Kleist

Viel los war beim ersten Nachholspiel des SV Mering gegen einen starken SV Egg an der Günz. Eine völlig überzogene Rote Karte und ein ein umstrittener Elfmeter sorgten schon in der Pause für reichlich Gesprächsstoff. Nach 45 Minuten führte der Gast aus dem Allgäu verdient mit 1:0 – und er hätte auch höher führen können, hätte nicht MSV-Keeper Nicolas Köpper einen Elfmeter von Torsten Schuhwerk (38.) gehalten. So gab es für die Meringer noch halbwegs ein Happy-End, denn Markus Gärtner traf zweimal für den in Unterzahl spielenden MSV. Damit avancierte der Meringer Stürmer endgültig zum „Egg-Schreck“, denn schon beim 3:2 in Egg hatte er alle drei Treffer erzielt.

Bei Dauerregen ging diese Partie über die Bühne und sie sah in der ersten Halbzeit ein Team aus dem Allgäu, das besser und spritziger war als die Hausherren. Der Lohn war das 1:0 durch Alexander Kirchmaier nach einem Freistoß, und hätte Torsten Schuhwerk seinen Elfmeter nicht so lässig geschossen, wären die Meringer deutlicher in Rückstand geraten. Völlig überzogen war die Rote Karte für Merings Andreas Rucht (36.) – Schiedsrichter Alexander Meier schätzte dessen hohes Bein falsch ein. Allerdings hätte sich der MSV kurz zuvor über einen Platzverweis für Noah Kusterer nach bösem Foul an Manuel Schedel nicht beschweren dürfen.

Doch nach der Pause gab der MSV in Unterzahl mehr den Ton an und wurde belohnt. Torjäger Markus Gärtner traf in der 53. Minute nach einer Ecke per Kopf zum 1:1 und machte mit einem sehenswerten Freistoß ins Kreuzeck nach 70 Minuten auch das 2:1 für den MSV. Nicht minder sehenswert war Ausgleich durch Manuel Schedel – auch der jagte den Ball aus 20 Metern ins Kreuzeck zum 2:2-Endstand.

Mering Köpper, Krebold, Gocevic. Lutz, Cosar, Wiedemann, Rucht, Obermeyer (38. Ersoy), Greimel, Kusterer (38. Gärtner), Kerber. – Tore 0:1 Kirchmaier (25.), 1:1 Gärtner (53.), 2:1 Gärtner (70.), 2:2 Schedel (74.) – Rote Karte Rucht (MSV/36./Foul) – Gelb-Rot Wiedemann (MSV/81.) – Besonderes Vorkommnis Köpper (MSV) hält Foulelfmeter von T. Schuhwerk (38.) – Zuschauer 90

