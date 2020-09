vor 2 Min.

Turnbeutel in Fahrradspeiche: Elfjährige bei Unfall in Mering verletzt

Sie musste mit Schrammen und einer Beule am Kopf verarztet werden.

Ein elfjähriges Mädchen überschlug sich am Dienstag gegen 8 Uhr in der Tunnelstraße in Mering mit seinem Fahrrad. Das Kind wurde mit Schrammen und einer Beule am Kopf in die Praxisklinik Mering gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von 50 Euro.

Die Polizei vermutet, dass sich ein am Lenker mitgeführter Sportbeutel im Vorderrad des Mädchens verhedderte.(nrö)

