Über 300 Jahre Tradition am Steinacher Lenzbauer-Hof

Plus In Steinach auf dem Lenzbauer-Hof setzen die Schmelchers auf die Spargelernte. Sie stellen auch Apfelsaft her. Was die Familie für die Zukunft plant.

Von Michael Postl

Reges Treiben herrscht am Morgen am Lenzbauer-Hof in Steinach. Der Hofladen der Familie Schmelcher öffnet nach zweiwöchiger Pause wieder, und bereits um 9 Uhr, eine Stunde vor der Öffnung, wuseln Familienmitglieder und Angestellte wild durcheinander. Familie Schmelcher, das sind Mutter Marianne, Vater Leonhard und deren Sohn Leonhard jun.

Lenzbauer-Hof in Steinach: Eigenes Gemüse und Spargel

Das Trio teilt sich die Aufgaben. Zwar sind die beiden Eltern bereits seit einigen Jahren in Rente, arbeiten aber trotzdem mit. Leonhard sen. kümmert sich ums Gemüse, sein Sohn um die Landwirtschaft und Mutter Marianne um den Laden. Dabei hat sie zwei Mitarbeiterinnen, die ihr zur Hand gehen.

Der Lenzbauerhof in Steinach 1 / 5 Zurück Vorwärts Adresse Lenzbauer-Hof; Münchner Straße 7, Merching-Steinach.

Telefon 08202/8350

Website lenzbauer-steinach.de

Öffnungszeiten Montag und Dienstag geschlossen, Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr, Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Während der Spargelsaison ist täglich geöffnet, von Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 Uhr bis 13 Uhr

Beliebtes Angebot Frischer Apfelsaft aus eigenen Äpfeln, Wurst, Käse sowie verschiedene vegetarische Speisen. Auch der Spargel wird sehr gerne gekauft.

Denn wenig ist nicht zu tun, das Sortiment ist breit gefächert. Von Lieferanten erhalten die Schmelchers Eier und Wurstwaren, dazu Hendl, alles in Bio-Qualität. Viel größer ist jedoch die Auswahl bei eigenen Erzeugnissen, dazu gehört neben zahlreichen Gemüsesorten auch Spargel.

„Angesichts der vielen Vorbestellungen verzögert sich die Produktion manchmal“, sagt Leonhard jun. Aber in der Regel ist genug Spargel für alle da. „Natürlich kostet er mehr als beim Discounter“, sagt Schmelcher jun. „Wir stellen aber auch hohe Ansprüche an unseren Spargel.“

Der Hofladen auf dem Lenzbauernhof in Steinach an vier Tagen in der Woche offen. Bild: Leonhard Schmelcher

Der Lenzbauerhof in Steinach: 1996 baute die Familie den Hofladen selbst

Dass die Familie irgendwann auf die eigenen Erzeugnisse setzen würde, stand bereits 1996 fest. Damals fungierte noch ein Stand in einer der Garagen in dem Merchinger Ortsteil als Verkaufsort, irgendwann sei der jedoch deutlich zu klein für das vielfältige Sortiment geworden. „Dann haben wir einen Teil des Hauses ausgebaut und als Laden eingerichtet“, erzählt Marianne Schmelcher.

Dabei haben alle zusammengeholfen, nur ein paar Maurer waren zur Unterstützung da. „Darauf sind wir natürlich stolz“, sagt Marianne Schmelcher.

Stolz ist die Bäuerin auch auf ihren Sohn, der sich in seinem Tun ganz und gar dem Hof verschreibt. Dieser ist mindestens seit dem Jahr 1700 im Besitz der Familie. Laut den Schmelchers darf man zwar davon ausgehen, dass sie auch davor schon die Eigner waren, dazu gebe es jedoch keine Dokumente. Der Grund: Bei einem Brand wurden alle Kirchenbücher, in denen Besitzverhältnisse in Merching vermerkt waren, vernichtet.

Heute ist die Familie froh um ihre lange Tradition, denn nicht zuletzt diese Langlebigkeit verschafft ihr einen gewissen Kundenstamm. Diesen überzeugt laut Leonhard Schmelcher jun. insbesondere die Regionalität und die Bio-Qualität, die der Hof seit 2017 komplett anbietet.

„Zunächst hatten wir Bedenken, dass wir bei der Umstellung auf Bio-Produkte im Unkraut versinken könnten“, sagt Marianne Schmelcher. Nun bekomme es die Familie jedoch gut hin mit dem Unkrautjäten. „Uns war einfach schon immer wichtig, was wir und unsere Kunden essen“, erklärt Leonhard Schmelcher jun.

Lenzbauerhof in Steinach: Apfelsaft ist besonders beliebt

Sein Traum ist es, sich als Hobby die eine oder andere Kuh zuzulegen. Die sei dann jedoch nicht unbedingt zum Schlachten da, auch ihre Milch möchte er nicht zwingend verkaufen. Einer seiner Pläne beinhaltet auch ein Erdbeerfeld. Die Früchte hat die Familie bereits in der jüngeren Vergangenheit verkauft, nun wollen die Schmelchers ab der kommenden Saison hier wieder einsteigen.

Als sich das Gespräch weiter um die selbst hergestellten Produkte dreht, steht Marianne Schmelcher kurzerhand auf und holt einen Kanister, gefüllt mit zehn Litern Apfelsaft aus dem Vorratsraum. „Komplett bio, komplett selbst hergestellt von unseren eigenen Bäumen“, sagt sie und demonstriert den Umgang mit dem Zapfhahn-System, das am vorderen Teil des Kanisters angebracht ist.

Doch mit dem Apfelsaft hört es keineswegs auf. Mit einigen Höfen in der Umgebung pflegt der Lenzbauer-Hof eine Kooperation. So bezieht er frische Eier von den Nachbarn des Domenikushofes und Fische von Peter und Sylvia Berger von der Ottomühle. Sogar vegane Produkte bieten Schmelchers an, die dafür oft benötigten Sojabohnen bauen sie selbst an.

Derzeit hat der Lenzbauer-Hof an vier Tagen die Woche geöffnet, mehr gibt die Arbeitskraft nicht her. „Früher war öfter und länger offen, aber nach der anstrengenden Spargelzeit brauchen meine Eltern eine wohlverdiente Pause“, sagt Schmelcher junior. Diese haben sie hinter sich. Gut erholt sind sie wiedergekommen, damit sie nun wieder ebenso geschäftig in ihrem Hofladen arbeiten können wie zuvor.

In unserer Serie stellen wir Hofläden im Landkreis vor:

