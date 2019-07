vor 1 Min.

Über 60000 Kilometer auf dem Fahrrad

Beim Stadtradeln gibt es einen neuen Rekord. Dennoch ärgert sich die Dritte Bürgermeisterin.

Von Tom Trilges

Innerhalb von drei Wochen sind 230 Friedberger beim diesjährigen Stadtradeln rund 1,6 Mal um den Äquator gefahren. Genau 64452 Kilometer legten sie zurück und sparten damit über 9000 Kilogramm CO2 ein – das war fast eine Verdopplung des Vorjahresergebnisses. Bei der Siegerehrung am Volksfestplatz wies Dritte Bürgermeisterin Martha Reißner dennoch auf den dringenden Handlungsbedarf bei den Radwegen hin.

Hans-Peter Schlögl vom Alpenverein in Friedberg strahlte, als er von Reißner die Auszeichnung als bestes Team des diesjährigen Stadtradelns entgegennahm. „Wir sind seit der ersten Austragung in Friedberg 2013 dabei und werben bei unseren 2000 Mitgliedern aktiv dafür“, sagte er.

Friedberger Alpenverein ist das beste Team beim Stadtradeln

Schlögl selbst ist in der Zeit vom 20. Mai bis zum 9. Juni immer mit dem Fahrrad rund zehn Kilometer zur Arbeit gefahren. Im Schnitt schafften die 18 Teilnehmer vom Alpenverein rund 416 Kilometer. Teilweise haben sich auch Mitglieder in ihrer Freizeit verabredet, um gemeinsam zu radeln. „Wir sind gern draußen unterwegs. Außerdem hat das ganze auch eine sportliche Komponente, so bleiben wir fit“, sagte Schlögl. Die zweitbeste Gruppe stellten die Sportfreunde Friedberg, dahinter folgten die „Genussradler“ (rechtes Podest).

Der fleißigste Einzelradler kommt in diesem Jahr ebenfalls vom Alpenverein: Hans-Thomas Thiem (1377 Kilometer). Er konnte allerdings, genau wie die Zweitplatzierte Sonja Schenzinger und der Drittplatzierte Alois Schwankhart nicht persönlich zur Siegerehrung erscheinen. So durfte sich Helga Johnson-Rieger als Vierte über den Platz ganz oben auf dem Treppchen am Volksfestplatz freuen.

Martha Reißner äußert Unmut über fahrradunfreundliches Friedberg

Martha Reißner hob in ihrer Ansprache hervor, dass die Teilnehmer einen bedeutenden Beitrag zum Klim aschutz geleistet hätten. Friedberg beteilige sich als einziger Ort aus dem Landkreis am Stadtradeln und sei damit Vorreiter. Sie äußerte aber auch ihren Unmut über die mangelnde Fahrradfreundlichkeit der Friedberger Innenstadt: „Die Ludwigstraße dürfte nur in eine Richtung befahrbar sein, dafür werde ich weiterhin kämpfen. Es gibt Menschen, die sich nicht mit dem Fahrrad in den Stadtkern trauen, das darf so nicht bleiben.“

Beim Stadtradeln nehmen über 1000 Kommunen aus ganz Deutschland teil. Im Augsburger Land waren dieses Jahr Gablingen, Gersthofen, Königsbrunn, Neusäß, Stadtbergen, Zusmarshausen und Adelsried dabei. Augsburg startet am 6. Juli. Darüber hinaus gab es jetzt erstmals das „Schulradeln in Bayern“, an dem auch Schulen aus dem Augsburger Land teilnahmen.

