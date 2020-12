10:00 Uhr

Überholmanöver: 16-Jähriger nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer übersieht vor Wiffertshausen beim Überholen ein entgegenkommendes Auto. Der Mann wird ins Universitätsklinikum gebracht.

Ein 16-Jähriger hat sich bei einem Unfall am Montag gegen 16:35 Uhr schwer verletzt. Der junge Mann befuhr laut Polizei mit seinem KTM-Leichtkraftrad die Kreisstraße 10 von Paar in Richtung Friedberg. Kurz vor Wiffertshausen überholte der 16-jährige in dem kurvenreichen, unübersichtlichen Bereich einen anderen Verkehrsteilnehmer.

Dabei übersah er laut Polizei einen 49-jährigen, der mit seinem Honda entgegen kam. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 16-jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Augsburg gebracht. Der Autofahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus nach Aichach. Das Leichtkraftrad sowie der Pkw mussten abgeschleppt werden.

Nach schwerem Unfall bei Wiffertshausen: Kreisstraße gesperrt

Der Unfallhergang konnte laut Polizei durch Zeugen beobachtet werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Friedberg und Wiffertshausen sperrten den Unfallbereich ab und leiteten den Verkehr um. Die Straße wurde durch die Feuerwehren gereinigt.

Die Kreisstraße war im Unfallbereich bis ca. 18:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. (AZ)

