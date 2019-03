Übernimmt die Uniklinik Augsburg die Geburtshilfe in Friedberg?

Plus Die Geburtshilfe am Krankenhaus Friedberg soll langfristig Außenstelle der Uniklinik Augsburg werden. Im Mai fängt der Chefarzt an: ein Friedberger.

Die Kliniken an der Paar streben an, der Uniklinik die Geburtshilfe in Friedberg ab 2020 als Hauptabteilung zu übertragen, kündigte Geschäftsführer Dr. Krzysztof Kazmierczak im Werkausschuss am Montag an. Das würde bedeuten, dass die Station eine Außenstelle der Uniklinik ist.

Bei dieser wäre das Personal angestellt und sie trüge die Verantwortung. Haken: Noch gibt es keine Aussage des Augsburger Hauses dazu. Bislang liefen erste Gespräche über eine Kooperation. Diesen soll bald der Besuch einer Delegation in Friedberg und Aichach folgen. Denn Ziel sei weiter, betonte Landrat Klaus Metzger, auf der Basis von Friedberg auch Aichach langfristig zu sichern.

Dr. Siegbert Mersdorf wird Chefarzt der Geburtshilfe Friedberg

Parallel will man in Friedberg im Mai mit einer kleinen Hauptabteilung starten. Chefarzt wird der Friedberger Dr. Siegbert Mersdorf. Er war von 1998 bis 2017 niedergelassener Frauenarzt mit Belegbetten in Friedberg. Momentan arbeitet er am Sana-Klinikum Hof. Der Werkausschuss stimmte in nichtöffentlicher Sitzung dem Vertrag zu. Mersdorf sagte am Abend zu unserer Redaktion, er freue sich, dem Krankenhaus in dieser schwierigen Situation helfen zu können.

Dr. Siegbert Mersdorf Bild: Andreas Schmidt

In Friedberg werden 1000 Geburten im Jahr prognostiziert

Prognostiziert werden für Friedberg 1000 Geburten im Jahr (bislang 730). Die Finanzierung einer Hauptabteilung mit zehn Medizinern inklusive Chefarzt würde den Landkreis laut Kazmierczak drei bis vier Millionen Euro im Jahr kosten. 75 Prozent würden über die Krankenkassen finanziert, aus dem Förderprogramm des Freistaates kämen weitere 850.000 Euro im Jahr. „Dafür bekämen wir eine Versorgungsstruktur, die mit der bisherigen nicht vergleichbar ist“, so der Geschäftsführer.

Die Uniklinik fordere ein entsprechendes Leistungsniveau. Dazu gehören ihm zufolge festangestellte Hebammen und ein Neonatologe, der sich mit Neugeborenenmedizin und -vorsorge befasst.

Was sagt die Uniklinik Augsburg?

Von der Uniklinik gab es am Montag dazu keine Stellungnahme. Landrat Metzger sagte allerdings in der Sitzung, er habe „keine Zweifel“, dass der Wille dazu in Augsburg vorhanden sei. Allein schon deshalb, weil die Klinik sonst selber bei der Geburtenzahl an ihre Grenzen stoßen würde. Er habe die Unterstützung von Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl, der auch nach der Übertragung an den Freistaat eine wichtige Rolle bei dem Krankenhaus spiele.

Hebammen in Friedberg sehen Festanstellung kritisch

Trotzdem gibt es weitere Unklarheiten: Christine Schack sagte seitens der Hebammen, dass diese nicht angestellt werden möchten. Dies habe Nachteile bei Einkommen und Arbeitsgestaltung. Metzger meinte, man müsse das Thema prüfen. Die Hebammen wünschen sich Gespräche – und Klarheit, wie es ab April weitergeht. Dann können die Belegärzte die Rufbereitschaft nicht mehr leisten ; eine Hauptabteilung kann frühestens im Mai starten.

Lesen Sie zum Hintergrund unseren Bericht: Friedberg: Der Rettungsplan für die Geburtshilfe