Überraschung! Wie Eltern ihre Kinder jeden Tag neu glücklich machten

Das ist ein Adventskalender? In der Tat: Im Kinderhaus Sankt Thomas in Redrezhausen stand für die Kleinen jeden Tag eine andere Aktivität auf dem Programm, darunter auch Plätzchenbacken.

Das Kinderhaus St. Thomas in Friedberg-Rederzhausen hat sich an ein besonderes Projekt gemacht. Es nennt sich "aktiver Adventskalender".

In diesem Jahr wartete auf die Kinder im Kinderhaus St. Thomas ein besonderer Adventskalender. Gab es letztes Jahr noch jeden Tag nur für ein einzelnes Kind eine kleine Überraschung, konnten sich nun täglich alle Kinder auf etwas freuen. Doch nicht etwa Schokolade oder andere Süßigkeiten – vielmehr gab es an jedem Tag im Dezember eine andere Aktivität, die von einer Mutter bzw. Vater oder auch Großeltern ausgedacht, vorbereitet und durchgeführt wurde.









So wurden Schneekugeln, Teelichter und Hexenhäuschen aus Butterkeksen gebastelt, Lebkuchen verziert, Waffeln gebacken, die Geschichte der heiligen Barbara und der heiligen Lucia erzählt sowie ein Ausflug in den Wald oder Punschtrinken am Lagerfeuer veranstaltet.

In Rederzhausen geht es familiär zu

Die Idee kam von einer Mutter, die Erzieherinnen waren begeistert. „Hier steht nichts Materielles im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erleben. Deshalb waren wir natürlich gleich dafür!“, sagt Yvonne Schreck, Leitung des Kinderhauses. „Wir sind nur ein kleines Haus und daher ist es bei uns sehr familiär, die Eltern beteiligen sich sehr gerne an so etwas Schönem.“ Doch neben all den tollen Erlebnissen und Basteleien sollte natürlich das ein oder andere Geschenk nicht fehlen. Aber auch hier wurden wieder alle gemeinsam beschenkt.

Denn der Elternbeirat sammelte wie auch schon im vergangenen Jahr Wünsche der Kinder und Erzieherinnen für die beiden Gruppen. Diese konnten durch Spenden der Eltern zum Großteil erfüllt werden. Und so freut sich das Kinderhaus St. Thomas auch im zweiten Jahr des Bestehens wieder über ein paar neue Bücher und Spielsachen. (FA)





