vor 50 Min.

Überraschungsgast beim Klassentreffen

Der erste Abiturjahrgang des Friedberger Gymnasiums kommt zusammen. An welche Erlebnisse sich die Ehemaligen nach 40 Jahren noch erinnern können

Von Oliver Wolff

„Die Löwengrube sieht immer noch wie früher aus, nur der rote Teppichboden fehlt“, sagt Gaby Knieß, ehemalige Schülerin am Gymnasium Friedberg, zur Schulaula. Vor 40 Jahren hat sie in Friedberg das Abitur gemacht. Das Besondere: Sie war im ersten Abiturjahrgang. Denn das Gymnasium ist 49 Jahre alt, feiert im nächsten Jahr ein großes Jubiläum.

Am Wochenende trafen sich die Schüler von damals zum Klassentreffen an alter Wirkungsstätte. Ein großes Wiedersehen, das bei dem ein oder anderen für feuchte Augen sorgt. „Wir haben uns teilweise 20 Jahre und länger nicht gesehen“, sagt Knieß. Ihr sei die Zusammenführung der alten Klassenkameraden eine echte Herzensangelegenheit. Deswegen organisiert sie immer wieder die Treffen – mindestens alle zehn Jahre. Die Hälfte der ehemaligen Klassenkameraden ist dieses Mal der Einladung gefolgt. Eine beachtliche Zahl, wie Knieß findet. Alle Mitschüler von damals wieder zusammenzubringen, scheint unmöglich. Einige leben im Ausland oder wollen keinen Kontakt mehr, erklärt sie.

Während Schulleiterin Ute Multrus die insgesamt 29 Ex-Schüler im Schulhaus begrüßt, ahnen diese noch nicht, wer gleich zur Türe hereinkommt. Ein großes Raunen geht durch die Runde: Es ist ihr ehemalige Lateinlehrer Josef Hößler, der kürzlich 80 Jahre alt geworden ist. Sie waren immer mein Lieblingslehrer“, ruft einer seiner Schüler und blickt dabei leicht verschmitzt. Als Hößler sein altes Notenbüchlein herauskramt und ankündigt, daraus laut vorzulesen, ist die Gaudi perfekt. Der Lehrer im Ruhestand hat noch etwas dabei: eine alte Postkarte in lateinischer Sprache, welche ihm die Schüler während einer Klassenfahrt nach Rom schickten. Wie könnte es auch anders sein, Hößler macht seine ehemaligen Schüler auf die enthaltenen Grammatikfehler aufmerksam. Lachend schallt es: „Herr Hößler, Sie haben sich nicht verändert.“

Nun führt Multrus die ehemaligen Schüler durchs Schulhaus und erklärt, was sich alles verändert hat und was sich noch verändern wird. „Wir sanieren gerade für knapp neun Millionen Euro.“ Die größte Veränderung ist wohl in den Klassenzimmern vorzufinden. „Wir haben jetzt digitale Klassenzimmer, der Tageslichtprojektor dient nur noch als Reserve bei Lehrproben“, erklärt Multrus.

Aber: In den modernen Klassenzimmern ist immer noch kein WLAN verfügbar. Sehr zum Ärgernis von Schülern und Lehrern, sagt die Schulleiterin. Sofort folgt die Antwort: „Wir hatten damals auch noch kein WLAN.“ Das Thema entwickelte sich im Verlauf des Nachmittags zum Running Gag. Die Teilnehmer des Abituriententreffens dürfen zudem das Schuldach betreten, um die exklusive Aussicht über die Stadt zu genießen. Schnell sind die Smartphones gezückt, um Erinnerungsfotos zu schießen.

Bevor es zum gemeinsamen Abendessen geht, bittet Multrus die Ehemaligen um Hilfe in eigener Sache. Für die geplante Festschrift soll der erste Abiturjahrgang von seinen Erinnerungen an die Schulzeit erzählen. Dabei sitzen die Ex-Schüler wie vor 40 Jahren in den Bänken, melden sich per Zeigefinger, warten bis sie aufgerufen werden und erzählen von ausgeschlagenen Zähnen auf dem Schulhof oder morgendlichen Moped-Besichtigungen vor dem Schulgebäude. Zwischendurch wird auch wieder zwischen den Sitzreihen getuschelt. „Viel hat sich nicht verändert, nur dass alle älter geworden sind“, sagt Gaby Knieß.

