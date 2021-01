vor 15 Min.

Umbau der Bahnhofstraße: Der Friedberger Stadtbus wird umgeleitet

In Kürze soll der Umbau der Bahnhofstraße in Friedberg beginnen. Deswegen verkehrt der Stadtbus auf geänderter Strecke.

In Kürze soll der Umbau der Bahnhofstraße in Friedberg beginnen. Das hat Auswirkungen auf der Fahrplan der Linien 200 und 201.

Am Montag, 18. Januar, soll bei entsprechendem Wetter der Umbau der Friedberger Bahnhofstraße beginnen. Damit können die Stadtbusse (Linien 200 und 201 in Richtung P+R, Friedberg-West) nicht mehr über die Bahnhofstraße fahren. Beide Linien verkehren bereits von Donnerstag, 14. Januar, an mit geänderter Route:

Die Linie 200 fährt bei allen Fahrten Richtung P+R (Friedberg-West) vom Friedberger Bahnhof über den Steirer Berg und die Afrastraße zur Haltestelle P+R in Friedberg-West. Dabei werden die Haltestellen Gerberweg und Unterm Berg angefahren. Die Haltestelle Marienplatz entfällt für die Linie 200 in Fahrtrichtung P+R .

Damit wird die Haltestelle Marienplatz in Fahrtrichtung P+R (Friedberg-West) nur mehr halbstündlich werktags angefahren. Wer die dazwischen fahrenden Busse der Linie 200 nutzen möchte, müsste aus der Altstadt zur Haltestelle Gerberweg gehen (circa 400 Meter oder fünf Minuten Gehzeit) oder über die Haltestelle am Friedberger Bahnhof zusteigen (ebenfalls nur fünf Minuten von der Altstadt).

Friedberg: Was der ÖPNV-Beauftragte Schnell dazu sagt

"Aus Sicht der Fahrgäste ist es sicher ein Verlust, wenn der Marienplatz stadtauswärts nicht mehr viertelstündlich angefahren wird, aber durch die kurzen Fußwege zu den Haltestellen am Bahnhof oder am Gerberweg ergibt sich aus meiner persönlichen Sicht durchaus eine tragbare Alternative, auch wenn mir eine stadtnahe Lösung lieber gewesen wäre", sagt der Beauftragte des Stadtrats für den Öffentlichen Personennahverkehr in Friedberg, Manfred Schnell. Ihm ist allerdings bewusst, dass dies mit Mehrkosten von 250.000 Euro verbunden gewesen wäre.

Diese Änderungen dauern bis zum Abschluss der Arbeiten in der Bahnhofstraße im Frühjahr 2022. Sie waren erforderlich, nachdem in der Ludwigstraße bei der bestehenden Verkehrssituation sich keine zwei Busse ungestört begegnen können. Lediglich der kleinere Bus der Linie 201 kann über die Jahnstraße und die Ludwigstraße auch im Begegnungsverkehr mit Lieferfahrzeugen verkehren. Alle angedachten Alternativen hätten deutlich längere Fahrzeiten zur Folge gehabt, teilweise wären die Umlaufzeiten der Busse zu lang geworden, sodass der gesamte Viertelstunden-Takt des Stadtbusses nicht mehr möglich gewesen wäre. Hier wurde eindeutig der Fokus auf den Individualverkehr gelegt.

Verstärkte Kontrollen in der Jahnstraße in Friedberg

Inwieweit die Nutzung von Bussen der Linie 201 durch die Jahnstraße durch Sperren von mehreren Parkplätzen verkehrssicher und ohne Verspätung möglich sein wird, wird sich in den ersten Wochen der Umleitung zeigen. "Eventuell erfolgen hier Nachbesserungen, falls auf der Linie zu große Verspätungen auftreten", kündigt Schnell an. Die Park- und Halteverbote werden verstärkt kontrolliert. (AZ)

