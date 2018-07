00:38 Uhr

Umbau für die Kinderkrippe

Die Vorbereitungen für den Umbau der Räume im Untergeschoss in der Kinderkrippe in Merching läuft auf Hochtouren.

Merching investiert in die Betreuung der Kleinsten. Und auch sonst stehen einige Projekte an

Von Christina Riedmann-Pooch

Verschiedenste Bauprojekte beschäftigen derzeit den Rat in Merching. Bei einem der anstehenden Projekte stehen die jüngsten Merchinger im Mittelpunkt.

Wie der Gemeinderat im Frühjahr entschieden hatte, soll bis September 2018 eine vorübergehende Kinderkrippengruppe im Untergeschoss der Kita eingerichtet werden. Dazu liegt nun eine Kostenaufstellung vor, die der Rat einstimmig bewilligte. Altersgemäßes Spielzeug, eine Garderobe, Vorhangschienen und Verdunklungsvorhänge für den Schlafraum, der im bisherigen Personalraum eingerichtet wird, sowie ein Wickel- und Gruppenraum müssen eingerichtet werden. Außerdem ist es nötig, einen Spielflur zu schaffen, der mit Trennelementen eine Abgrenzung zum eigentlichen Gang bilden soll. Auch der bisherige Personalraum, der nun in den ehemaligen Abstellraum der Kirchenverwaltung verlegt wird, muss neu eingerichtet werden. All dies beläuft sich auf Kosten in Höhe von knapp 4000 Euro. Die eigentliche Einrichtung für den Gruppenraum (Tische, Stühle, Schränke und Matten) wird sich auf rund 7000 Euro belaufen.

lHochwasserschutzProminentester Bauträger in Merching ist derzeit der Freistaat Bayern, der das Hochwasserrückhaltebecken Merching errichtet. Hierfür wird eine Geländeauffüllung mit Oberbodenmaterial auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche beantragt, das beim Aushub des Rückhaltebeckens anfällt. Dadurch muss das Erdmaterial nicht abtransportiert werden. Dieses Vorhaben ist nach der Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsabschätzung zulässig. Eine Verschlechterung der umliegenden landwirtschaftlichen Nutzfläche durch entstehende Staunässe auf Nachbargrundstücken sei nicht zu erwarten.

In der Gemeinde wurde es grundsätzlich begrüßt, dass damit keine Transporter durch die Ortschaft rollen werden, die Material abtransportieren müssen. Allerdings plädierten vor allem die praktizierenden Landwirte des Rats dafür, dass in der Stellungnahme ausdrücklich vermerkt wird, dass eine ähnliche Verlagerung von Material auf angrenzenden Feldern auch in wesentlich kleinerem Umfang im landwirtschaftlichen Betrieb wohl nie genehmigt worden wäre.

lBetriebsleiterwohnung Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Steinach soll eine Betriebsleiterwohnung entstehen. Der Bauherr beantragte nun – abweichend von den bereits 2013 genehmigten Plänen – einen neuen Standort. Demnach soll die Wohnung doch nicht nahe des Steinbachs, sondern zwischen Biogasanlage und dem neu erstellten Schweine-Wohlfühlbetrieb entstehen.

Der Eigentümer begründete seine Entscheidung mit der zentralen Lage der Wohnung zwischen den Arbeitsbereichen, um Tierhaltung und Anlagen dauerhaft überwachen zu können. Die Erschließung ist bereits durch Strom- und Wasseranschlüsse gegeben, der Kanalanschluss wird auf dem eigenen Grundstück verlegt und an den Gemeindekanal angeschlossen, der Brandschutz ist gewährleistet. Da dieses Vorhaben auch in seiner Lage im Außenbereich als privilegiertes Bauvorhaben zulässig ist, stimmte der Rat trotz kritischer Stimmen zu: Immer wieder hatte man im Rat dafür plädiert, den Ortskern in Steinach möglichst zentral zu belassen.

lPrivate Bauvorhaben Für Diskussion sorgte der Neubau eines Einfamilienhauses an der Kirchfeldstraße. Nicht zuletzt wegen des ungünstigen Grundstücksschnittes wurden drei Befreiungen zum Bebauungsplan „An der Kirchfeldstraße“ beantragt: Die erste wurde wegen Geringfügigkeit von 1,19 Quadratmeter Überschreitung der Baugrenze vom Gemeinderat akzeptiert. Ebenso die Überschreitung der zulässigen Grundfläche samt Nebengebäude, weil durch den dadurch geplanten Bau einer Doppelgarage mit Vorplatz mehr Stellplätze auf dem Baugrundstück zur Verfügung stehen werden.

Kontrovers waren die Meinungen zu der dritten Befreiung, die den Abstand zur Straßenbegrenzungslinie betraf: Bei einem Grundstück in der Nachbarschaft war der besagte Abstand lediglich 2,15 Meter gewesen und als Präzedenzfall behandelt worden. Jetzt lag der Abstand lediglich bei 1,84 Metern. Immer weiter sollte der Plan nicht unterschritten werden, war man sich einig – allerdings würde im konkreten Fall niemand beeinträchtigt, unterstrich Eugen Seibert. So entschied sich der Rat letztendlich mit zwei Gegenstimmen für einen positiven Bescheid.

