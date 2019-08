00:32 Uhr

Umbau umstritten

Das Projekt betrifft eine Schreinerei und ist Thema im Gemeinderat

Von Christina Riedmann-Pooch

In Merching ist die Geschossflächenzahl mit 0,6 als Maß der baulichen Nutzung festgehalten. Die GFZ gibt das Verhältnis der gesamten Geschossfläche aller Vollgeschosse der baulichen Anlagen auf einem Grundstück zu der Fläche des Baugrundstücks an. Nun will ein Antragsteller eine ehemalige Schreinerwerkstatt in Steinach in ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten umbauen. In seinem Antrag wurde die geltende GFZ aber mit einem Wert von 0,66 überschritten.

Nun muss der Antragssteller den Wert reduzieren, damit die Zustimmung des Gemeinderates bindend wird: Das Gremium gab mit einer Gegenstimme vorbehaltlich sein Einvernehmen. Diese Bedingung machten mehrere Ratsmitglieder deutlich:

Diese Richtlinie gibt es in der Gemeinde Merching seit zwölf Jahren. Sie sei großzügig berechnet, unterstrich etwa Josef Kinader, und an diese werde man sich halten. Die Erfahrung habe gezeigt: „Eine Ausnahme, und alle Richtlinien seien dahin.“ Schließlich gehe es auch nur um geringfügige Änderungen.

Interessant wäre es gewesen, wie die Umbauten im Detail aussehen würden und wie viel das ausmache. Doch dies konnte man Gemeinderatsmitglied Martin Wecker während der Sitzung nicht aus dem Stegreif beantworten. Auf dem Grundstück wird keine gewerbliche Nutzung mehr stattfinden, der Antragsteller will nach eigenen Aussagen vielmehr seine Familie auf dem Gelände der ehemaligen Schreinerei wohnlich zusammenführen.

Josef Failer machte sich Gedanken, ob sich dieses Objekt in die Ortsumgebung einfügen wird. Er sah vor allem die Gefahr, dass die künftigen Bewohner des Hauses nicht mit der Nähe zu den landwirtschaftlichen Gehöften und der Wirtschaft zurechtkommen könnten, insbesondere aufgrund der erhöhten Emissionswerte – vor allem im Hinblick auf Lärm – in der Umgebung. „Die Betriebe sollen keine Probleme kriegen“, machte er deutlich. (crp)

Themen Folgen