Umweltbeauftragter: Ein begehrtes Amt in Mering

Plus Gleich zwei Bewerber wollen Merings Umweltbeauftragter werden. Die Position ist strategisch interessant.

Eigentlich ist das gegenteilige Problem das häufigere. Für viele Aufgaben im Ehrenamt finden sich ganz schwer Freiwillige. So manche Vorstandswahl im Verein scheiterte schon am fehlenden Kandidaten.

Ganz anders die Situation in Mering, wo es gerade darum geht, wer das frisch geschaffene Amt des Umweltbeauftragten übernehmen soll. Hier hat Grünen-Sprecherin Petra von Thienen, die die Benennung eines solchen Ansprechpartners für Natur-Themen initiiert hatte, prompt einen Konkurrenten bekommen. Die neu im Gemeinderat vertretene Fraktion der Unabhängigen (UWG) nutzte die Frist, um in ihren Reihen einen geeigneten Bewerber zu suchen - und hat ihn mit Michael Lerchl auch gefunden.

Umweltschutz wird zum wahlentscheidenden Kriterium

Spätestens nach dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" und der "Fridays for Future"-Bewegung ist klar, dass Umwelt- und Klimaschutz vielen Menschen sehr am Herzen liegen. Das in der Kommunalpolitik oftmals als Steckenpferd der Grünen belächelte Thema ist ein wahlentscheidendes Kriterium geworden. In Mering reklamiert die UWG mit ihrem Bewerber dieses strategisch wichtige Feld nun auch für sich.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Zwei Bewerber konkurrieren in Mering um das Amt des Umweltbeauftragten

Themen folgen