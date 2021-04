Umweltschutz: Dasingerin startet ein Projekt für das Klima

Plus Landfrau Michaela Kopp aus Dasing sucht Baumpaten. Welche Idee dahinter steckt und was das für unsere Umwelt bringt.



Viel hat man bislang nicht über den Hof der Familie Kopp gehört, der idyllisch im Dasinger Ortsteil Oberzell liegt. Bis die Landfrau Michaela Kopp vor Kurzem im Internet ihren Agrarblog (www.michaelas-agrarblog.de) ins Leben gerufen und damit ein Umweltprojekt gestartet hat.

Als Tochter eines Landwirts kennt sie ihr Dorf und die Leute von Kindheit an. Nach dem Abitur entschied sie sich für ein Studium der Landwirtschaft an der Fachhochschule in Weihenstephan und später für ein weiteres Studium der Agrarwissenschaft an der Technischen Universität in München. Heute lebt sie mit ihrem Mann Emmeran, dessen Eltern und ihren vier Kindern auf dem Hof in unweit der Kapelle von Oberzell. Neben einer kleineren Bullenmast gehört die Bewirtschaftung der Äcker und des eigenen Waldes zu den wichtigsten Standbeinen des Familienbetriebs.

Obwohl sie voll ausgelastet ist mit den Kindern und dem Haushalt, hat sie nach etwas gesucht, wo sie ihr Fachwissen einbringen kann. So kam ihr die Idee, einen Blog ins Leben zu rufen. "Es war ganz schön aufwendig, bis alles stand, suchmaschinenoptimiert und programmiert war“, erzählt die Landfrau. Es geht um Landwirtschaft und Politik, Wald und CO 2 -Bilanz, Kinder und Natur, Haus und Garten sowie Land und Leute. Die meisten Texte schreibt sie selbst, man findet aber auch Gastbeiträge.

Wasserknappheit und Dürre machen den Monokulturen im Wald zu schaffen. Bild: Matthias Becker (Symbolfoto)

In einer der neuesten Veröffentlichungen geht es um Baumpatenschaften, mit denen man nachhaltig und aktiv zum Klimaschutz beitragen kann. Ihr Mann Emmeran hatte die Idee dazu. Wer eine Baumpatenschaft abschließt, bekommt einmal im Jahr einen Zustandsbericht und ein Zertifikat mit Nummer. Im Rahmen eines jährlichen Waldspazierganges kann man seinen Baum besuchen und sehen, wie er sich entwickelt. Es gibt auch eine Premiumpartnerschaft, dann bekommt der Baum noch einen Namen.

Ein Baum als Geburtstagsgeschenk

"Das ist ein etwas anderes Geburtstagsgeschenk, das viel Sinn macht und das wir für die Umwelt auch brauchen. Oft weiß man nicht, was man schenken soll. Bei uns wird man nun fündig“, so Michaela Kopp. Auf die Idee dazu kam ihr Mann, der sich immer wieder Gedanken zu den Klimazielen, dem CO 2 -Ausstoß und der Zukunft unserer Umwelt macht.

"Keiner kann CO 2 so gut speichern wie Holz. Es dient als wertvoller Baustoff und ist umweltfreundlich. Doch als Waldbesitzer kann ich das nur in einem begrenzten Umfang anbieten, deshalb soll sich die Gesellschaft daran beteiligen und etwas für das Klima tun“, erklärt der 36-jährige Landwirt. Seine pragmatische Lösung klingt gut: Jeder kann einen Baum pflanzen lassen.

Die Baumart kann man sich selbst aussuchen. Zur Auswahl stehen Weißtannen, Buchen, Ulmen, die Vogelkirsche und die Esskastanie, die heimische Wälder angesichts des Klimawandels zukunftsfähig machen. Die PEFC-zertifizierten Bäume bezieht Emmeran Kopp von einer Baumschule. "Im Trend liegt eindeutig die Esskastanie", berichtet er.

Auch ein Baum braucht viel Pflege

Mit der Pflanzung alleine ist es aber nicht getan. "Der kleine Baum wird von uns gegossen, vor Wildbiss geschützt und wir halten den Wildwuchs fern“, so der Landwirt. Die Pflege sei sehr intensiv. Auch die Flächen seien begrenzt. Dem Sturmtief Sabine sind einige Bäume zum Opfer gefallen. Hier sind nun Freiflächen für neue junge Bäume entstanden. Eine Garantie, dass ein Baum nicht krank wird oder vom Wild verbissen wird, habe man nicht. "Wir ersetzen ihn dann aber kostenlos“, sagt Michaela Kopp.

Biburg, Wald, Baum des Jahres 2018: die Esskastanie. Bild: Andreas Lode

Eine Patenschaft gilt fünf Jahre lang und geht bei rund 60 Euro los. Auch für ein Baby kann man eine Baumpatenschaft abschließen. Für diesen Lebensbaum müsse man nur die Geburtsurkunde vorlegen, er kostet nichts. Mit ihrer Idee und ihrem Blog möchte die Land- und Forstwirtin vor allem auch Kinder begeistern und verstärkt in die Kindergärten und Schulen gehen. Denn jeder kann was für das Klima tun und welches Kind geht nicht gerne in den Wald.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, kann man den Blog von Michaela Kopp per E-Mail abonnieren oder über die sozialen Medien abrufen. Wer Interesse an einem Baum hat, soll sich gerne melden. Kopp freut sich über viele neue Baumpaten. Mehr unter https://www.michaelas-agrarblog.de/baumpatenschaften/.

