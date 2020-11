vor 33 Min.

Unbekannte Diebe flexen Katalysatoren ab

Zwei Katalysatoren wurden in Kissing und Adelzhausen abgeflext.

Zweimal schlagen Unbekannte zu. In Kissing und Adelzhausen wird jeweils ein Katalysator von einem Auto abgeflext. Es handelt sich um denselben Fahrzeugtyp.

Unbekannte haben von zwei geparkten Autos jeweils den Katalysator der Auspuffanlage herausgeflext. Dadurch entstand laut Polizei ein Diebstahlschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zum einen wurde in Adelzhausen ein auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahnkapelle geparkter Golf angegangen. Das Fahrzeug war am Dienstag zwischen 5.50 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt.

Polizei: Flexarbeiten sollen gemeldet werden

Das zweite Fahrzeug, ebenfalls ein VW Golf, war am Montag zwischen 6.30 bis 18.30 Uhr in Kissing auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

Der Diebstahl der Katalysatoren wurde laut Polizei von relativ auffälligen Tätigkeiten an den Fahrzeugen begleitet. Der Täter benutzten vermutlich neben einer Flex auch einen Wagenheber. Sollten derartige Arbeiten auf öffentlichen Parkplätzen festgestellt werden, wird darum gebeten, die Polizei zu informieren. Auch wenn die Tätigkeiten nach einem Reifenwechsel oder einer Panne aussehen, sollte der Sachverhalt umgehend der Polizei mitgeteilt werden. (AZ)

