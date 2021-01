vor 19 Min.

Unbekannte beschädigen Werbetafel in Dasing

Eine Werbetafel beschädigen Unbekannte in Dasing. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Eine Werbetafel beschädigten Unbekannte am Wochenende in Dasing. Die Täter hinterließen laut Polizei einen Schaden in Höhe von etwa 750 Euro an dem beleuchteten Schild, das sich an der Aichacher Straße Ecke Waldstraße befindet.

Den Tatzeitraum grenzt die Polizei zwischen Samstag und Sonntag ein. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

