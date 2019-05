14:35 Uhr

Unbekannte bewerfen Unterstand am Bahnhof mit Steinen

Unbekannte haben die verglasten Wetterschutzeinrichtungen auf den Bahnsteigen am Kissinger Bahnhof mit Steinen beworfen.

Am Bahnhof in Kissing richten Randalierer einen Schaden von rund 10.000 Euro an. Unter anderem bewerfen sie die verglasten Unterstände.

Wie die Polizei nun mitteilt, haben Unbekannte am Sonntagmorgen am Bahnhof Kissing einen Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro angerichtet. Sie bewarfen die beiden verglasten Wetterschutzeinrichtungen auf den Bahnsteigen mit Steinen. Dadurch wurden die Verbundglasscheiben erheblich beschädigt.

Randalierer zerstören Bahnhofsuhr in Kissing

Mit weiteren Steinwürfen zerstörten die Randalierer eine Bahnhofsuhr. Zudem schlugen sie das Display eines Fahrausweisautomaten ein. Die Tatzeit lässt sich laut der Polizei auf Sonntagmorgen zwischen 7 und 8.30 Uhr eingrenzen.

Die Bundespolizei bittet Personen, die in diesem Zeitraum etwas am Bahnhof Kissing beobachtet haben, sich mit dem Bundespolizeirevier Augsburg, Telefon 0821/343560, in Verbindung zu setzen. (schr-)

