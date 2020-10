10:43 Uhr

Unbekannte brechen in Verkaufshütte ein und nehmen Bargeld mit

Unbekannte Einbrecher sind bei Steinach in eine Verkaufshütte eingebrochen.

Die Täter brechen in eine Verkaufshütte nahe der B2 bei Steinach ein. Dort lagern Eier und Gemüse, die Unbekannten nehmen Bargeld mit. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in eine Verkaufshütte (Eier- und Gemüsewaren) an der B2 in der Nähe von Steinach eingebrochen.

Einbruch in Verkaufshütte: Polizei sucht Zeugen

Die Täter nahmen laut Polizei Bargeld im unteren dreistelligen Bereich mit und verursachten zudem einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)