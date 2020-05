vor 33 Min.

Unbekannte feiern heimlich Party im alten Trachtenheim

Seit dem Umzug der Almarausch Trachtler steht das Vereinsheim am Sommerkeller leer. Unbefugte feierten nun eine Party in dem Gebäude.

Seitdem die Almarausch-Trachtler in ihr neues Vereinsheim umgezogen sind, steht das Gebäude am Sommerkeller leer. Unbekannte nutzten das aus.

Beim ehemaligen Trachtenheim am Sommerkeller in Mering wurde eingebrochen. Am 1. Mai gegen 12 Uhr stellte der Eigentümer des derzeit leerstehenden Gebäudes in der Reifersbrunnerstr. 9 in Mering eine eingeschlagene Scheibe und ein beschädigtes Türblech fest.

Dem ersten Anschein nach haben sich laut Polizei mehrere Personen unerlaubt Zutritt zu dem nun neu vermieteten Gebäude verschafft und darin eine Party gefeiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Friedberg entgegen.

