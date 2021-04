Unbekannte klettern auf Eurasburger Schuldach und richten Schaden an

Unbekannte klettern auf das Vordach am Eurasburger Schulgelände und richten einen Sachschaden an. Wie die Täter überhaupt dort hoch kommen.

Am Schulgelände in Eurasburg haben unbekannte Täter eine Feuerleiter demontiert, in den angrenzenden Teich geworfen und den Blitzableiter beschädigt. Auf der Rückseite des Schulgebäudes stapelten die Täter Gegenstände aufeinander und kletterten so auf das Vordach. Es wird vermutet, dass sie sich länger auf dem Vordach aufhielten, der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 12 Uhr.

Wer ist auf das Eurasburger Schulgelände eingedrungen?

Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

