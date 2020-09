vor 18 Min.

Unbekannte knacken Kassenautomat in Merching

Die Fahndung der Polizei rund um den Merchinger Tatort blieb ohne Erfolg.

Unbekannte Täter haben am Sonntag gegen 22.10 Uhr den Kassenautomaten einer Waschanlage am Lerchenberg in Merching aufgebrochen. Ein Zeuge nahm den akustischen Alarm wahr und sah, wie zwei Personen von dem Gelände flohen. Die Polizeistreifen fahndeten zwar im Bereich des Tatortes nach verdächtigen Personen, hatten jedoch keinen Erfolg. g Es entstand ein Diebstahlschaden im unteren dreistelligen Bereich und ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Eine Personenbeschreibung der Täter ist nicht vorhanden. (AZ)

