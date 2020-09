11:29 Uhr

Unbekannte lockern alle Muttern an Vorderrad

Unbekannte haben an einem in Ottmaring geparkten Auto die Radmuttern gelockert.

Das Auto war über Nacht in Ottmaring geparkt. Am nächsten Morgen hörte die Fahrerin seltsame Geräusche.

Ein unbekannter Täter hat an einem in der Kellerstraße in Ottmaring geparkten schwarzen Pkw Opel Corsa die Radmuttern des linken Vorderrades gelockert.

Der Fahrzeugbesitzerin bemerkte auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Heimweg Geräusche am Fahrzeug. Zuhause wurde festgestellt, dass alle Muttern des Rades gelockert waren. Der Vorfall ereignete sich, wie die Polizei erst jetzt mitteilt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag letzter Woche.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen.

