Unbekannte lockern in Kissing an geparktem Auto die Radmuttern

Das ist schon der zweite Fall innerhalb weniger Tage. Wer hat an der Kirchstraße in Kissing etwas beobachtet?

Ein noch unbekannter Täter lockerte mutmaßlich am Dienstag an einem in der Kirchstraße in Kissing abgestellten Pkw der Marke BMW die Radmuttern an einer der Felgen. Die 25-jährige Fahrzeughalterin bemerkte dies noch vor Fahrtantritt, sodass es zu keinem Schaden kam. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

Schon vor zwei Wochen hatte ein Unbekannter an einem in der Kellerstraße in Ottmaring geparkten schwarzen Pkw Opel Corsa die Radmuttern des linken Vorderrades gelockert. Die Besitzerin nahm auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Heimweg Geräusche am Auto wahr. Zu Hause wurde festgestellt, dass alle Muttern des Rades gelockert waren. (AZ)

