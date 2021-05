12:25 Uhr

Unbekannte reißen Regenrohr von Haus ab

In Rederzhausen ist ein Haus beschädigt worden.

In Rederzhausen hört ein Hausbewohner Lärm auf der Straße. Er beobachtet drei Jugendliche. Am nächsten Tag stellt er am Haus einen Schaden fest.

Unbekannte haben in Rederzhausen das Regenrinnenrohr eines Wohnanwesens in der Eckstraße abgerissen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 0.30 Uhr. Der Geschädigte hörte zum Tatzeitraum Lärm auf der Straße. Er sah auf die Straße und erkannte drei Jugendliche. Zu diesem Zeitpunkt war das Regenrohr laut der Polizei noch nicht beschädigt. Am nächsten Tag wurde die Beschädigung festgestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (schr-)

