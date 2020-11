vor 19 Min.

Unbekannte schießen mit Steinschleuder auf Scheibe

Unbekannte haben in Friedberg eine Fensterscheibe beschädigt.

Unbekannte beschädigen wohl mit einer Steinschleuder die Fensterscheibe eines Hauses in Dickelsmoor. Das Geschoss findet die Polizei vor Ort.

Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 20 und 23 Uhr in Dickelsmoor im Stadtteil Derching im Heideweg eine Fensterscheibe beschädigt. Laut der Polizei haben Unbekannte, vermutlich mittels einer Steinschleuder, die Scheibe eingeschossen.

Polizei findet Geschoss vor Ort auf

Das Geschoss, eine Stahlkugel mit einem Durchmesser von circa einem Zentimeter, konnte noch vor Ort aufgefunden werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (schr-)

