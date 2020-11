vor 33 Min.

Unbekannte setzen in Mering Holzpalette in Brand

Eine Europalette setzten Unbekannte am Sonntagabend in Mering in Brand.

Die Polizei sucht nach einer Brandstiftung am Sonntagabend in Mering Zeugen.

Eine brennende Holzpalette bemerkte am Sonntag gegen 18.45 Uhr ein Spaziergänger in Mering unter der Bahnbrücke an der Friedenaustraße. Die sofort hinzugerufenen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mering konnten den Brand schnell löschen. Es entstand kein weiterer Schaden. Die Polizei in Friedberg sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter, die die Palette unter der Bahnbrücke abgelegt und in Brand setzten, beobachtet haben. Zeugen können sich unter der Telefon 0821/323-1710 melden. (AZ)