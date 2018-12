vor 23 Min.

Unbekannte setzen verletzten Hund aus

Jetzt läuft die Fahndung nach dem Fahrer eines weißen Mini.

Hat der Fahrer eines weißen Mini zwischen Ried und Hörmannsberg einen Hund ausgesetzt? Eine Passantin beobachtete am Freitag gegen 10.30 Uhr auf einem Feldweg südlich des Gewerbegebietes den Wagen, um den ein Hund herumlief. Der Mini fuhr dann urplötzlich mit durchdrehenden Reifen Richtung Goldwiesenweg davon. Bei dem Tier handelt es sich möglicherweise um einen älteren Golden-Retriever-Mischlings-Rüden, ca. 50 Zentimeter hoch, er hat beige-weißes, welliges, mittellanges Fell. An der rechten Halsseite war eine größere verkrustete Wunde. Er trug ein schwarzes Halsband mit einem orangefarbenen Logo. Er verhielt sich gegenüber der Zeugin zutraulich, die bis zum Eintreffen der Streife vor Ort wartete. Anschließend wurde der Vierbeiner von einem Gemeindemitarbeiter in das Tierheim Lechleite gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-1710.

