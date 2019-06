11:20 Uhr

Unbekannte stehlen Werkzeug auf Baustelle

Der wert der Beute liegt bei 1300 Euro. Wer hat etwas beobachtet?

In der Nacht zum Donnerstag entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Werkzeuge von einer Rohbaustelle in der Bürgermeister-Sedlmeir-Straße in Mering. Hierzu verschaffte sich der oder die Täter unbefugt durch eine Verschalung Zugang. Der gesamte Diebstahlschaden dürfte sich auf ca. 1300 Euro belaufen. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Friedberg in Verbindung zu setzten.

