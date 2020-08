vor 33 Min.

Unbekannte stehlen in Mering Lkw-Reifen

In Mering brechen Unbekannte in ein Lager ein und stehlen Lkw-Reifen. Wie sie auf das Gelände gekommen sind.

Unbekannte sind am Donnerstag in Mering in ein Lager eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, drangen sie auf ein Gelände in der Frühlingstraße ein. Die Täter schnitten vermutlich ein Loch in einen Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen.

Einbruch in Mering: Polizei sucht nach Zeugen

Sie stahlen zehn Lkw-Reifen, die einen Wert von ca. 4600 Euro hatten. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (schr-)

