vor 1 Min.

Unbekannte verletzen in Kissing Wildgans mit Holzpfeilen

Unbekannte haben in Kissing mit selbstgebastelten Holzpfeilen eine Wildgans verletzt. "Ein Pfeil steckte in dem Tier", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein zweiter Pfeil sei am Boden gelegen. Man ermittele nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Spaziergänger hatten wegen des verletzten Tier am Weitmannsee in Kissing am Samstag die Polizei verständigt. Die Wildgans hat die Verletzung den Angaben zufolge überlebt. (dpa/lby)

