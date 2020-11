14:08 Uhr

Unbekannte werfen Kürbisse gegen Fensterscheiben

In Kissing waren in der vergangenen Nacht Randalierer unterwegs und warfen mit Kürbissen.

Randalierer waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Kissing unterwegs. Zwischen Mitternacht und etwa 4 Uhr warfen die Unbekannten in der Beethovenstraße, in der Werkstraße und in der Schwabenstraße Kürbisse gegen die dortigen Hausfassaden. Dabei ist laut Polizei auch eine Fensterverglasung gebrochen.

Unbekannte werfen in Kissing eine Scheibe ein: Die Polizei sucht Zeugen

Bislang wurden Sachschäden von zusammen etwa 1500 Euro gemeldet. Hinweise auf die Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

