vor 52 Min.

Unbekannte werfen Mobiltoilette auf Grundstück

In Friedberg haben Unbekannte eine mobile Toilette in einen Garten geworfen.

In der Wulfertshauser Straße in Friedberg haben Unbekannte eine Mobiltoilette über einen Gartenzaun geworfen. Es liefen Fäkalien aus.

Unbekannte haben am Freitag zwischen 2 und 5 Uhr an einer Bushaltestelle in der Wulfertshauser Straße in Friedberg eine Mobiltoilette über einen Gartenzaun in ein Grundstück geworfen.

Laut der Polizei wurde dabei der Zaun beschädigt, außerdem sind Toilettenchemikalien und Fäkalien ausgelaufen. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (schr-)

