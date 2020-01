09:35 Uhr

Unbekannte zerstechen Reifen an zwei Autos in Kissing

In Kissing wurde je ein Reifen an zwei Autos zerstochen.

Jemand hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Kissing je einen Reifen an einem Dacia und einem Smart zerstochen.

In Kissing hat jemand mutwillig zwei Autos beschädigt. In der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr, ereigneten sich die Vorfälle in der Rosengasse. An einem braunen Dacia und einem schwarzen Smart zerstachen die Täter laut Polizei jeweils einen Reifen.

Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

