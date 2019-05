vor 45 Min.

Unbekannte zünden Wahlplakate an

Die Feuerwehr muss in Friedberg ausrücken, weil zwei Wahlplakate brennen.

Die Friedberger Feuerwehr wurde in der Nacht auf Samstag, kurz vor Mitternacht, alarmiert. Grund waren zwei, an einem Laternenmast hängende Wahlplakate, welche in Brand gesetzt wurden. Da die Feuerwehr den Brand zeitnah löschte und sich keine weiteren, brennbaren Stoffe in direkter Nähe befunden hatten, entstand lediglich geringer Sachschaden. Laut Polizei waren der oder die Täter gegen 23.30 Uhr in der Wulferichstraße, Höhe Friedhof unterwegs. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Friedberger Polizei unter Tel. 0821/323-1710 entgegen.

