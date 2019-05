15.05.2019

Unbekannte zünden in Mering Altkleider-Container an

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

In der Meringer Glückstraße wurde am Dienstagabend vorsätzlich ein Brand gelegt. Gegen 20 Uhr setzte ein Anwohner einen Notruf ab. Er hatte beobachtet, wie hinter einem Supermarkte in der Augsburger Straße ein Altkleider-Container auf einem Parkplatz in Flammen stand. Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Am Container entstand rund 500 Euro Schaden, eine größere Menge Altkleider wurde dabei unbrauchbar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710.

